Путин исключил возможность возврата Крыма Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым не вернется Украине ни при каких обстоятельствах. Об этом российский лидер рассказал в фильме Алексея Кондрашова «Путин», опубликованном в «Одноклассниках».

«Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», –– ответил президент на соответствующий вопрос журналиста.

Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина до сих пор считает полуостров своей территорией и строит планы по возвращению региона.

10 марта глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил казаков за защиту полуострова во время событий 2014 года.

В новом документальном фильме Путин также рассказал о своем решении сбить самолет во время открытия Олимпиады в Сочи и о вещах, которые никогда нельзя прощать.