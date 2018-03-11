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Медведев признался в «чувстве локтя» в общении с Путиным

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Фото: ТАСС/Астафьев Александр
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Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал о «чувстве локтя», которое присутствует в его взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Медведева, оно присутствовало с их первого знакомства.

«Если говорить о чувстве локтя, оно всегда присутствовало и у меня с того момента, как мы познакомились», — сказал глава российского правительства в фильме Андрея Кондрашева «Путин», выдержки из которого опубликованы в соцсетях.

Медведев добавил, что на президенте лежит большая ответственность, он работает без перерывов.

Ранее Владимир Путин рассказал, что умеет прощать, но есть вещи, которые простить невозможно.

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