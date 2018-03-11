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Журналистка NBC заявила о наличии у Путина «какой-то» информации на Трампа

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин располагает «какой-то информацией» о своем американском коллеге Дональде Трампе, которую тот не хотел бы предавать огласке. Такие предположение высказала журналистка NBC Мегин Келли, интервьюировавшая российского лидера.

Об этом она заявила изданию The Hill. При этом журналистка не пояснила, что натолкнуло ее на такие мысли.

«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не заметила этого в нем, но я заметила, что, возможно, у него что-то есть на Дональда Трампа», — пояснила Мегин Келли.

По ее мнению, эта информация не связана с расследованием, которое ведется в отношении Дональда Трампа о приписываемых ему связях с Россией. Келли полагает, что Путину может быть что-то известно о делах, которые миллиардер вел с россиянами в 1990-х годах, а также о его активах в США.

После интервью Мегин Келли заявила, что считает Владимира Путина очень умным человеком, которого не получится «перемудрить».

Полную версию интервью публикует портал iz.ru.

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