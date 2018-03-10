Кремль опубликовал полное интервью Путина американскому NBC

На официальном сайте Кремля 10 марта появился полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC.

За полтора часа российский лидер ответил на вопросы журналистки Мегин Келли об антироссийских санкциях, своей службе в КГБ, новом российском вооружении, экономике и о своей работе на должности президента.

Также Путин опроверг обвинения во вмешательстве в американские выборы и призвал Вашингтон к сотрудничеству.

Помимо этого, президент прокомментировал свои фото верхом на медведе и поделился мыслями о преемнике.

По окончании интервью журналистка NBC заявила, что Путина невозможно «перемудрить», он очень умен и в любой компании будет самым умным человеком.