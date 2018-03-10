Кремль опубликовал полное интервью Путина американскому NBC
На официальном сайте Кремля 10 марта появился полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC.
Интервью американскому телеканалу NBC https://t.co/EVvPZiJJEj pic.twitter.com/ONXNnNTcR8— Президент России (@KremlinRussia) 10 марта 2018 г.
За полтора часа российский лидер ответил на вопросы журналистки Мегин Келли об антироссийских санкциях, своей службе в КГБ, новом российском вооружении, экономике и о своей работе на должности президента.
Также Путин опроверг обвинения во вмешательстве в американские выборы и призвал Вашингтон к сотрудничеству.
Помимо этого, президент прокомментировал свои фото верхом на медведе и поделился мыслями о преемнике.
По окончании интервью журналистка NBC заявила, что Путина невозможно «перемудрить», он очень умен и в любой компании будет самым умным человеком.