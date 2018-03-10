Путин поделился мыслями о преемнике

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, что думал о преемнике с момента, когда впервые стал главой государства, –– с 2000 года.

«Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», — сказал Путин.

При этом он назвал бреднями мнение американских экспертов о том, что после его ухода с поста президента ему грозит опасность, а всё сделанное в период его управления будет разрушено.

«Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу», — ответил президент на соответствующий вопрос журналистки Мегин Келли.

Путин подчеркнул, что не факт, что после него к власти придут люди, которые захотят разрушить сделанное им.

«Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений», — сказал российский лидер.

Также он выразил уверенность в том, что многие страны, и США в том числе, заинтересованы в стабильности России.

«Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом — в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25−50 лет вперед», — добавил Путин.

Также российский лидер рассказал NBC о своей работе на посту президента. Полную версию беседы смотрите на портале iz.ru.