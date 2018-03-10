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Путин отказался комментировать слова спецпредставителя по безопасности Крутских

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в администрации президента 2 тыс. сотрудников и он не может контролировать все их высказывания. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистки NBC Мегин Келли о высказывании специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутского.

Он также отметил, что президент не может комментировать всё, что говорят сотрудники администрации, так как у каждого своя работа.

«У нас 2 тыс. сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал Путин в интервью.

В феврале 2016 года Крутских выступил на форуме по интернациональной безопасности с предупреждением о том, что РФ находится «на пороге того момента», когда сможет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

Журналистка NBC расценила данное высказывание как угрозу в адрес США, а также уточнила, что данные слова были произнесены как раз перед тем, как в США начались выборы президента, на которых победил Дональд Трамп. В США уже неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы. Российская сторона данные обвинения опровергает.

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