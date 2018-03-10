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Путин предложил США выработать правила поведения в киберсфере

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин предложил властям США выработать соглашение, которое будет регулировать деятельность в киберпространстве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что в свое время руководители СССР и США, осознавая риски применения оружия массового уничтожения, выработали правила поведения в сфере обеспечения безопасности.

«Давайте сейчас договоримся, как вести себя в киберсфере, которой раньше в таком качестве и таком объеме не было», — заявил глава государства.

Президент отметил, что Москва выступала с таким предложением еще когда у власти в США находился президент Барак Обама. По его словам, сначала эта инициатива вызвала негативную реакцию у американского руководства, но потом оно проявило к ней интерес.

«В самом уже конце его президентского срока нам сказали: да, это интересно, давайте поговорим. Но опять всё исчезло, куда‑то в болото утонуло. Ну давайте договоримся об этом, мы же не против», — пояснил Владимир Путин.

Ранее президент РФ сообщил в интервью NBC, что у США есть глобальные инструменты влияния в киберпространстве, которых нет у Москвы.

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