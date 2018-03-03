ЦБ рассказал о потерях российских банков от хакерских атак в 2017 году

В 2017 году хакерам удалось украсть из российских банков по 16 копеек на каждую тысячу рублей. Об этом заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев.

Он отметил, что ранее этот показатель составлял 28 копеек на каждую тысячу рублей, и указал на позитивную динамику в укреплении банками систем информационной безопасности.

«Мы не можем говорить, что за последний год количество атак увеличилось, но мы можем совершенно точно сказать, что выявляемость атак увеличилась», — приводит «РИА Новости» слова Сычева.

Как писал портал iz.ru, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее сообщил об укреплении российской государственной системы кибербезопасности.