Патрушев заявил об укреплении государственной системы по борьбе с кибератаками

Россия укрепила государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации хакерских атак.

Об этом на выездном совещании заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В настоящее время обеспечено дальнейшее развитие государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации», — цитирует Патрушева «РИА Новости».

По его словам, также «укреплены позиции России в области формирования системы международной информационной безопасности».

В июле прошлого года эксперты ООН включили Россию в список стран с самым высоким уровнем кибербезoпасности. Первое место в рейтинге киберзащищенности занял Сингапур, второе — США. На верхних строчках списка оказались также Канада, Франция, Грузия, Австралия, Эстония, Малайзия, Оман и Маврикий.