Зафиксирована крупнейшая кибератака в истории интернета

В США зафиксировали самую мощную хакерскую атаку за всю историю Сети. «Жертвой» стал сервис GitHub, предоставляющий хостинг для IT-проектов.

Пиковая мощность атаки составляла 1,35 терабита в секунду. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году. Тогда был атакован сервис Dyn, мощность атаки составила 1,2 терабита в секунду, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в результате инцидента сервис был недоступен на протяжении десяти минут.

Отразить атаку сервису GitHub помогла компания Akamai, которая выявила источник атаки и отсеяла вредоносный трафик.