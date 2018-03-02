Прямой эфир

Зафиксирована крупнейшая кибератака в истории интернета

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США зафиксировали самую мощную хакерскую атаку за всю историю Сети. «Жертвой» стал сервис GitHub, предоставляющий хостинг для IT-проектов.

Пиковая мощность атаки составляла 1,35 терабита в секунду. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году. Тогда был атакован сервис Dyn, мощность атаки составила 1,2 терабита в секунду, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в результате инцидента сервис был недоступен на протяжении десяти минут.

Отразить атаку сервису GitHub помогла компания Akamai, которая выявила источник атаки и отсеяла вредоносный трафик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанному в Польше украинскому хакеру грозит 30 лет тюрьмы в США
Организаторы «крупнейшей хакерской атаки» заработали $24

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017