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Задержанному в Польше украинскому хакеру грозит 30 лет тюрьмы в США

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Фото: Global Look Press/Reporters
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Сотрудники центрального следственного бюро Польши по борьбе с киберпреступностью задержали 44-летнего украинца по подозрению в распространении вредоносных программ. Об этом сообщила радиостанция RMF-24.

Поймать хакера удалось благодаря сотрудничеству польского бюро с ФБР. Теперь украинец ожидает решения об экстрадиции в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Отмечается, что мужчина находился в розыске по линии Интерпола. Он подозревается в выведении нескольких сотен миллионов долларов с кредитных карт.

Центральное следственное бюро Польши заинтересовалось им после того, как выяснилось, что украинец может находиться на юге страны. Вскоре мужчину нашли в городе Бельско-Бяла.

«Мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерских атак. Вредоносные программы мониторили, а затем фильтровали данные кредитных карт», –– приводит ТАСС сообщение центрального следственного бюро Польши.

Ранее сообщалось, что в американской тюрьме улучшили условия содержания российского программиста Петра Левашова, арестованного в Барселоне по запросу США в 2017 году. Россиянина обвинили в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении. Своей вины Петр Левашов не признал.

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