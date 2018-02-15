Суд в США вынес приговор россиянину Смилянцу за хакерство

Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил гражданина РФ Дмитрия Смилянца к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы за киберпреступления и кражу финансовых данных.

Как сообщает «РИА Новости», заседание суда проходило в закрытом режиме. Смилянец проходил по одному делу с другим россиянином Владимиром Дринкманом.

Оба гражданина РФ были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже Смилянец и Дринкман признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, с помощью которой, по версии властей США, было украдено 160 млн номеров кредитных и дебетовых карт.

Смилянец был освобожден из зала суда после вынесения приговора, так как уже отбыл этот срок, находясь под стражей в США. Он заявил, что удовлетворен приговором и обжаловать его не будет.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Дринкман был приговорен к 12 годам лишения свободы.