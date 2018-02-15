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Суд в США приговорил россиянина Дринкмана к 12 годам за хакерство

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Федеральный суд в Нью-Джерси в среду приговорил гражданина РФ Владимира Дринкмана к 12 годам лишения свободы за киберпреступления и кражу финансовой информации.

Как передает «РИА Новости», слушания по делу россиянина проходили в закрытом режиме. Ущерб от деятельности Дринкмана был оценен почти в $312 млн. Ожидается, что после отбывания срока он будет депортирован в Россию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дринкман в 2015 году признал свою вину в причастности к организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США. Он был арестован в Нидерландах и экстрадирован в США, где его обвинили во взломе компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт.

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