Суд в США приговорил россиянина Дринкмана к 12 годам за хакерство

Федеральный суд в Нью-Джерси в среду приговорил гражданина РФ Владимира Дринкмана к 12 годам лишения свободы за киберпреступления и кражу финансовой информации.

Как передает «РИА Новости», слушания по делу россиянина проходили в закрытом режиме. Ущерб от деятельности Дринкмана был оценен почти в $312 млн. Ожидается, что после отбывания срока он будет депортирован в Россию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дринкман в 2015 году признал свою вину в причастности к организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США. Он был арестован в Нидерландах и экстрадирован в США, где его обвинили во взломе компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт.