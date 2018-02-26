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Матвиенко попросила Центробанк и власти следить за риторикой новостей

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета попросила финансовые власти России и Центробанк следить за риторикой новостей о банковской сфере, чтобы они не напоминали «сводку с театра военных действий» и не снижали доверие к банковской системе.

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Матвиенко призвала всех участников рынка обратить внимание на риторику, а руководство Банка России попросила с этого заседания показать хороший пример. По ее словам, в новостном потоке постоянно проходят сообщения о банкротстве и отзывах лицензий, а также о выводе активов, что снижает доверие к банковской системе, сообщает «РИА Новости».

Спикер Совета Федерации отметила, что инвесторам и потребителям необходимы позитивная информация, а также список надежных частных банков, которые выполняют все требования Центробанка и располагают ясной стратегией развития и качественными активами.

Матвиенко пояснила, что не имеет в виду рекламу конкретных кредитных организаций, но необходимо говорить о том, что существуют и добросовестные банки. Позитивная информация способствует откликам от бизнеса и граждан.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на заседании Межрегионального банковского совета в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности Центробанка стимулировать банки рефинансировать кредиты при снижении ставок.

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