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Матвиенко призвала Лаврова увеличить число женщин-дипломатов

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала главу МИД России Сергея Лаврова увеличить число женщин-дипломатов. Об этом она заявила в ходе выступления на торжественном собрании в МИД в преддверии Дня дипломата.

«Я Сергея Викторовича критикую часто. Вот даже глядя в этот зал — у нас все-таки мужской дипломатический корпус. У нас женщин-дипломатов, особенно женщин-послов в разы меньше, чем в некоторых африканских странах. Эту историю надо срочно исправлять», — приводит ее слова «РИА Новости».

Аудитория встретила слова Матвиенко аплодисментами. Она, свою очередь, отметила: «Надеюсь, это мужские аплодисменты, а не женские».

Также политик напомнила, что сама работала послом на Мальте, благодаря чему познакомилась с выдающимися дипломатами, от которых почерпнула уникальный опыт.

Ранее Лавров поделился способом добиться успеха в дипломатии. В числе особо важных вещей — постоянно учиться и идти в ногу со временем.

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