ЦБ РФ будет стимулировать банки при рефинансировании кредитов

Центробанк РФ намерен стимулировать банки рефинансировать кредиты при снижении ставок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании межрегионального банковского совета в Совете Федерации.

«Мы сейчас видим, что банки готовы снижать ставки своим клиентам, потому что ставки снижаются. Были вопросы по нашему регулированию. Мы выпустили разъяснение, которое позволяет банкам не опасаться потерять клиентов и реструктурировать такие кредиты, но на будущее считаем, что важно вносить и в договоры возможность изменения таких процентных ставок», — приводит «Интерфакс» слова главы ЦБ.

По ее словам, основной акцент при регулировании банков возлагается на эффективное управление рисками. Набиуллина отметила, что ЦБ РФ не намерен отказываться от этой «основы основ», однако регуляторная нагрузка на банки будет смещена, чтобы поддержать виды деятельности по трансформации сбережений и росту экономики.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку, к концу 2020 года она опустится до уровня 5,25%.