Банки смогут получать документы из Росреестра в электронном виде

Банки смогут получать из Росреестра справки о правах на недвижимость россиян в электронном виде уже в этом году, что поможет ускорить процесс получения кредитов на покупку квартир. Об этом «Известиям» рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Сведения из ведомства будут поступать по системе межведомственного электронного взаимодействия, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Процесс подключения Росреестра к СМЭВ-3 уже идет.

Сейчас кредитные организации запрашивают документы о правах на недвижимость из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и получают справки в бумажном виде — обычно этот процесс длится не менее недели. При оформлении ипотеки банкирам необходимо убедиться, что квартира не заложена дважды, не перепродана нескольким владельцам и не обременена исками.

По мнению экспертов, ускорение электронного документооборота приведет к росту объемов ипотечного кредитования на 15–20% в 2018 году, а общий объем российской ипотеки может достичь 2,5 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ипотеку пропишут в электронном виде