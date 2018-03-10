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Путин заявил об осустствии у РФ глобальных инструментов в киберпространстве

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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В распоряжении США есть глобальные инструменты влияния в киберпространстве, которых нет у России. Об этом сообщил президент РФ в интервью телеканалу NBC.

«У нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет глобальных СМИ, которые есть у вас. У нас есть только Russia Today», — пояснил глава государства. Его цитирует «Интерфакс».

Президент также выразил уверенность в том, что США «постоянно» вмешивались в российские выборы, и подчеркнул, что Россия так никогда не поступала.

«Нет. И не собиралась. Это даже невозможно сделать», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос журналистки. Он отметил, что власти РФ придерживаются принципа: «никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела». «И мы не вмешиваемся в дела других», — добавил Владимир Путин.

16 февраля Вашингтон обвинил 13 граждан РФ и три российские организации в попытках вмешаться в политический процесс и ход президентских выборов США в 2016 году. В Кремле подобные утверждения неоднократно называли голословными и абсурдными, а также подчеркивали, что американская сторона не предоставила никаких доказательств.

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