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Россия не намерена выдавать обвиняемых во вмешательстве в американские выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия никогда не выдаст США граждан, которых Вашингтон обвинил якобы во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом в интервью NBC заявил президент РФ Владимир Путин.

«Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и Соединенные Штаты», — сказал Путин, передает ТАСС.

Российский лидер также подготовил ответный вопрос.

«Разве Соединенные Штаты экстрадируют своих граждан кому-нибудь?» — сказал президент, отметив, что не считает, что обвиняемые россияне совершили что-то противозаконное.

При этом он не исключил, что они могли работать на США.

Американские власти 16 февраля выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках якобы вмешаться в политические процессы и ход президентской кампании 2016 года.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США обрушились сразу после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств. Также данные подозрения отвергает Трамп.

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