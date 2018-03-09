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Путин намекнул на американское происхождение обвиняемых во вмешательстве в выборы

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Фото: ТАСС/Никольский Алексей
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Президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года могли быть как русскими, так и

Кривой дорожкой
Какие ухищрения, по мнению сенаторов, придумали американцы, чтобы повлиять на выборы в России

американцами. Об это сообщает РИА Новости.

«Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге (в июне 2017 года. — ред.) Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Ранее спецпрокурор США Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, якобы имевшем место, ранее официально обвинил 13 граждан России и три российские компании в «сговоре против США».

Президент РФ заявил, что обвиненные граждане предстанут перед судом в том случае,  если они нарушили законы Россиийской Федерации. В то же время он отметил, что ему совершенно безразлично, если вина этих людей будет доказана, так как они не представляют власти страны.

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