Дерипаска рассказал о попытках США манипулировать общественным мнением «российской темой»

В The Daily Caller 8 марта была опубликована статья миллиардера Олега Дерипаски, в которой он объясняет значение «российской темы» в американской политике. По его мнению, она призвана манипулировать общественным мнением.

Происходящее в Америке Дерипаска сравнил с комедией 1997 года «Плутовство» Барри Левинсона. В оригинале фильм называется «Wag the Dog», данное выражение в переводе с английского языка означает «замять скандал». В фильме для того, чтобы отвлечь внимание общественности от громкого скандала, связанного с президентом США, Белый дом нанимает специалиста, который предлагает замять скандал с помощью другой громкой новости — войны с Албанией.

«Постоянно меняющаяся «российская тема» в американской политике является сценарием фильма «Плутовство» наших дней», — пишет Дерипаска.

Он также отмечает, что данному процессу способствуют технологии и постепенное исчезновение журналистики, основывающейся на доказательствах, что позволяет небольшому количеству людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения. В основе этих процессов лежат стремление к власти и коммерческая заинтересованность в военно-промышленной сфере.

В настоящий момент, считает Дерипаска, целью теневой власти является изменение результатов выборов в США.

В своей статье миллиардер процитировал слова 26-го президента США Теодора Рузвельта из его предвыборной речи 1912 года о том, что за каждым фиктивным правительством находится другое, невидимое правительство, которое не держит ответ перед народом. Главной задачей является «разрушение невидимого правительства, чтобы разрушить союз между коррумпированными предпринимателями и коррумпированным политиками».

Также отмечается, что искусственно созданные темы препятствуют совместным международным усилиям в борьбе с настоящими проблемами, такими как глобальное потепление, здравоохранение и будущее энергетики.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств. На этой неделе глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о возможных попытках США вмешаться в выборы РФ. Он предупредил о возможных кибератаках на сайт Центризбиркома РФ в день выборов президента РФ, а также о стремлении Вашингтона представить выборы в России нелегитимными.