Прямой эфир

Дерипаска рассказал о попытках США манипулировать общественным мнением «российской темой»

0
Фото: TASS/Zuma/Igor Russak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В The Daily Caller 8 марта была опубликована статья миллиардера Олега Дерипаски, в которой он объясняет значение «российской темы» в американской политике. По его мнению, она призвана манипулировать общественным мнением.

Происходящее в Америке Дерипаска сравнил с комедией 1997 года «Плутовство» Барри Левинсона. В оригинале фильм называется «Wag the Dog», данное выражение в переводе с английского языка означает «замять скандал». В фильме для того, чтобы отвлечь внимание общественности от громкого скандала, связанного с президентом США, Белый дом нанимает специалиста, который предлагает замять скандал с помощью другой громкой новости — войны с Албанией.

Вашингтон готовится к российским выборам
Пентагон и посольство США в Москве исследуют настроения российского населения в регионах в преддверии президентских выборов 18 марта

«Постоянно меняющаяся «российская тема» в американской политике является сценарием фильма «Плутовство» наших дней», — пишет Дерипаска.

Он также отмечает, что данному процессу способствуют технологии и постепенное исчезновение журналистики, основывающейся на доказательствах, что позволяет небольшому количеству людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения. В основе этих процессов лежат стремление к власти и коммерческая заинтересованность в военно-промышленной сфере.

В настоящий момент, считает Дерипаска, целью теневой власти является изменение результатов выборов в США.

В своей статье миллиардер процитировал слова 26-го президента США Теодора Рузвельта из его предвыборной речи 1912 года о том, что за каждым фиктивным правительством находится другое, невидимое правительство, которое не держит ответ перед народом. Главной задачей является «разрушение невидимого правительства, чтобы разрушить союз между коррумпированными предпринимателями и коррумпированным политиками».

Также отмечается, что искусственно созданные темы препятствуют совместным международным усилиям в борьбе с настоящими проблемами, такими как глобальное потепление, здравоохранение и будущее энергетики.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств. На этой неделе глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о возможных попытках США вмешаться в выборы РФ. Он предупредил о возможных кибератаках на сайт Центризбиркома РФ в день выборов президента РФ, а также о стремлении Вашингтона представить выборы в России нелегитимными

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров указал на неоимперские амбиции США
США обвинили в трате миллиардов долларов на вмешательство в дела других стран

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017