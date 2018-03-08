СМИ сообщили о готовности Мюллера доказать попытку создания канала связи между РФ и Трампом

Спецпрокурор США Роберт Мюллер располагает доказательствами того, что команда президента США Дональда Трампа собиралась создать неофициальный канал связи между будущей администрацией президента и РФ незадолго до инаугурации Трампа, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, в январе 2017 года основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс провел на Сейшельских островах встречу, которая, как полагают следователи, и была попыткой создания тайного канала связи. Сам Принс утверждает, эта встреча была случайной и не касалась обсуждения взаимоотношений между США и РФ.

Основатель Blackwater также дал показания по поводу этой встречи в конгрессе.

В газете также утверждают, что на встрече присутствовал бизнесмен Джордж Надер. Предполагается, что он начал сотрудничать с командой прокурора Мюллера с января этого года.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три юридических лица в попытках повлиять на выборы. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане РФ, обвиненные во вмешательстве в американские выборы, будут привлечены к ответственности, только если они нарушили российский закон.