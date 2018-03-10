Путин заявил, что РФ не поощряет вмешательство в выборы в других странах

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями.

Отвечая на вопрос ведущей, поощряет ли Россия действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других странах, российский лидер сказал: «Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы [о совершении таких действий]». Слова Путина были даны в переводе на английский язык.

Президент добавил, что какие-то лица могли в этих целях «использовать определенные инструменты в других странах». По словам Путина, они могли отправлять информацию «из Франции, из Германии, из Азии, из России».

«Какое отношение это имеет к нам?» — спросил он.

Президент повторил, что лица, обвиняемые Вашингтоном во вмешательстве в президентские выборы в США, не являлись представителями российского правительства, передает ТАСС.

«Ну и что, если они русские? Русских всего 146 млн, и что?» — отметил Путин.

Власти США 16 февраля выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в политические процессы и ход американской президентской кампании 2016 года.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в предвыборную гонку в США обрушились сразу после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

В свою очередь, президент Трамп и его ключевые помощники также неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.