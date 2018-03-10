Путин отметил готовность РФ продолжать диалог по линии СНВ с Вашингтоном

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы продолжать диалог с Вашингтоном по линии сокращения стратегических наступательных вооружений. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится на сайте Кремля.

«У нас скоро заканчивается срок действия СНВ-3. Мы готовы к продолжению этого диалога… Мы согласны на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок», — пояснил глава государства.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что сейчас у России появилось оружие, способное преодолевать американские системы ПРО, поэтому для страны не будет играть критической роли снижение количества баллистических ракет и боеголовок.

Президент подчеркнул, что Москве необходимо иметь адекватный ответ на развивающиеся американские антиракетные системы. Для этого был создан набор нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям.

«Системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер», — отметил российский лидер.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов обеих стран, чтобы через семь лет суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

О желании Москвы продолжать диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности ранее также заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.