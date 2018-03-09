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Лавров отметил желание РФ развивать диалог по стратегической стабильности с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия всегда выступала за развитие диалога по стратегической стабильности с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Так глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал призыв группы сенаторов-демократов к Госдепартаменту США начать переговоры с Москвой по вопросам сокращения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Да, мы всегда выступали за то, чтобы диалог по стратегической стабильности между Россией и США продолжался и развивался», — подчеркнул министр. Его цитирует ТАСС.

При этом он отметил, что диалог с Вашингтоном о договоре СНВ-3 следует вести в рамках существующей комиссии по наблюдению за выполнением соглашения.

Ранее НСН сообщила, что сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс призвали госсекретаря Рекса Тиллерсона возобновить переговоры по стратегической стабильности с Москвой после презентации новых видов российских вооружений, которую президент России Владимир Путин провел в рамках послания Федеральному Собранию. По мнению сенаторов, США следует начать диалог с Россией, чтобы избежать просчетов и снизить вероятность конфликта.

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