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Косачев считает обнадеживающим стремление США начать диалог с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стремление США начать переговоры с Россией после презентации новых вооружений президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию является позитивным сдвигом в отношениях двух стран. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

8 марта группа сенаторов-демократов в США призвала госсекретаря Рекса Тиллерсона начать диалог с Москвой по стратегической стабильности. Обеспокоенность парламентариев была вызвана новыми видами российского ядерного вооружения, о которых Владимир Путин рассказал в послании.

По мнению Константина Косачева, эта новость выглядит обнадеживающе после длительной жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов в адрес России.

«Появляются признаки «позитивного», а не «негативного» парламентского давления, причём на президента США, а не нашей страны», - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Парламентарий также выразил надежду на то, что США внесет адекватные изменения в свою политику по стратегической стабильности и коллективной безопасности.

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