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Захарова заявила о переходе к диалогу РФ и США с «других позиций»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Укреплением своей обороноспособности Россия сделала всё возможное, чтобы избежать военного конфликта с США, но в то же время получила возможность говорить с Вашингтоном «совсем с других позиций», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вчерашнее послание как раз об этом и говорит. Сделано всё, чтобы этого (военного столкновения с США. — iz.ru) не случилось… Мы готовы уже к другому качественному разговору. Это будет вопрос не просьб, не объяснений того, что это угрожает нашей безопасности. Это будет разговор с совсем других позиций», — приводит «РИА Новости» слова Захаровой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Представитель МИД РФ напомнила, что все попытки Москвы пригласить Вашингтон к диалогу не увенчались успехом.

Напомним, в четверг в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейших и не имеющих аналогов в мире системах вооружений, разработанных для российской армии. Системы позволяют, в частности, свести на нет оборонный потенциал американской ПРО в Европе, так как могут обходить защитные рубежи, или двигаться с недосягаемой для противоракет скоростью.

Путин отметил, что новейшие российские вооружения не направлены на то, «чтобы кому-то угрожать», а наоборот, служат гарантией мира на Земле и создают для этого необходимый баланс сил.

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