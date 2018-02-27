МИД РФ призвал США урегулировать вопросы по ДНСВ

Россия призывает США принять меры по урегулированию возникших вопросов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении МИД РФ.

«Считаем необходимым обеспечить адекватное урегулирование данного вопроса, который имеет принципиальное значение с точки зрения подходов сторон к выполнению указанного договора», — сказано в заявлении МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство заявляет, что Москва рассчитывает на продолжение совместного с Вашингтоном конструктивного поиска взаимоприемлемых решений по переоборудованию и исключению из учета стратегических вооружений.

Ранее МИД РФ отметил, что ДСНВ по истечении срока действия в 2021 году может быть продлен еще на пять лет, но при определенных условиях.

Соглашение было заключено 8 апреля 2010 года. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Ожидается, что к февралю нового года арсенал каждой из сторон будет ограничен 1550 ядерными боеголовками и 700 МБР, тяжелыми бомбардировщиками и баллистическими ракетами на подлодках.