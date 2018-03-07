Захарова не видит нужды в спешке при заключении с США нового ДСНВ

Москва не ведет переговоров с Вашингтоном о заключении нового Договора о СНВ, сейчас власти страны решают проблемы в рамках действующего соглашения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос американского издания Washington Post.

По ее словам, основной проблемой в российско-американских контактах в этом вопросе является односторонний вывод США части своих СНВ из засчета по договору. При этом Вашингтон заявляет, что указанные вооружения были «переоборудованы».

«Пока этот вопрос не будет решен надлежащим образом, говорить о каких-либо дальнейших шагах преждевременно», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства. Ее ответ приводится на сайте министерства.

Кроме того, Мария Захарова не видит необходимости в спешке при заключении нового Договора о СНВ. «Действующий Договор о СНВ был выработан менее чем за год. Так что времени у нас еще достаточно», — заметила представитель МИД РФ.

Ранее МИД РФ отметил, что ДСНВ по истечении срока действия в 2021 году может быть продлен еще на пять лет.