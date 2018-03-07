Прямой эфир

Захарова не видит нужды в спешке при заключении с США нового ДСНВ

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не ведет переговоров с Вашингтоном о заключении нового Договора о СНВ, сейчас власти страны решают проблемы в рамках действующего соглашения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос американского издания Washington Post.

По ее словам, основной проблемой в российско-американских контактах в этом вопросе является односторонний вывод США части своих СНВ из засчета по договору. При этом Вашингтон заявляет, что указанные вооружения были «переоборудованы».

«Пока этот вопрос не будет решен надлежащим образом, говорить о каких-либо дальнейших шагах преждевременно», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства. Ее ответ приводится на сайте министерства.

Кроме того, Мария Захарова не видит необходимости в спешке при заключении нового Договора о СНВ. «Действующий Договор о СНВ был выработан менее чем за год. Так что времени у нас еще достаточно», — заметила представитель МИД РФ.

Ранее МИД РФ отметил, что ДСНВ по истечении срока действия в 2021 году может быть продлен еще на пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ призвал США урегулировать вопросы по ДНСВ
Источник: ПРО США потеряла военную ценность после презентации новых вооружений РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017