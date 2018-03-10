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Путин призвал к объединению великих держав в борьбе с терроризмом

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин считает, что великим державам надо объединить усилия в борьбе с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга. Об этом он заявил в интервью NBC, полную версию беседы можно посмотреть на портале iz.ru.

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Российский лидер отметил, что объяснение развития американской системы противоракетной обороны событиями 11 сентября 2001 года рассчитано на «домашних хозяек» и является «чушью». ПРО нацелена на противостояние баллистическим ракетам, которыми не обладают террористы, уточнил он.

«Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят вашу передачу», — сказал президент.

«А чтобы защититься от ударов террористов, великим державам надо не создавать угрозу друг для друга, а объединять усилия в борьбе с террором», — добавил Путин.

Президент Владимир Путин в ходе интервью NBC рассказал, в частности, что у России нет глобальных инструментов в киберпространстве и об отсутствии встреч с Дональдом Трампом до выборов в США.

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