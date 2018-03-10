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Путин заявил, что не встречался с Трампом до выборов в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Apec Pool
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Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не встречался с американским лидером Дональдом Трампом до его участия в выборах в США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Нет, я никогда не был с ним знаком до его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что Трамп настроен на улучшение отношений между РФ и США, однако есть силы, которые ему мешают. Путин также заявил, что считает нынешнего главу Белого дома опытным человеком, который относится с уважением к тем, с кем ему необходимо сотрудничать.

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