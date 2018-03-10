Путин считает фейковыми новостями данные о применении химоружия Дамаском

Президент России Владимир Путин положительно ответил на вопрос, считает ли он фейковыми новостями утверждения о применении химоружия сирийскими властями.

«Конечно. Сирийское правительство давно уничтожило химическое оружие», — заявил Путин в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

Западные государства, в том числе США, неоднократно обвиняли Сирию в использовании химоружия, несмотря на то, что все запасы Дамаска были уничтожены. Это, в частности, подтверждали специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Президент САР Башар Асад заявил, что тема с использованием химического оружия в Сирии используется в качестве повода для нанесения ударов по правительственной армии.