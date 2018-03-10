Путин назвал Трампа опытным человеком

Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью NBC.

Путина спросили, почему Трамп относится к нему «с почтением».

«Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится», — сказал российский президент.

Ранее Путин в документальном фильме «Миропорядок-2018» заявил о том, что разочарован в системе власти в США. Российский лидер считает, что взаимодействовать с американской системой достаточно сложно, поскольку она непредсказуема. Однако он отметил, что с Трампом можно договариваться и искать компромиссы.