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Путин разочарован в американской системе власти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выразил разочарованность в системе власти в США, однако отметил, что с президентом Дональдом Трампом можно договариваться и искать компромиссы. Об этом российский лидер заявил в документальном фильме «Миропорядок 2018».

По словам главы государства, взаимодействовать с американской системой достаточно сложно, поскольку она непредсказуема.

«У меня разочарование совсем не в партнере, а всё больше разочарования в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает», — пояснил Владимир Путин.

Вместе с тем глава государства отметил, что он не разочарован в президенте США Дональде Трампе. «В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление… С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы», — признался российский лидер.

По его мнению, Дональд Трамп Является взвешенным человеком, однако эпатажность его поведения может быть связана с предыдущим жизненным опытом республиканца и его родом деятельности.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ожидал введения санкций против России после вхождения Крыма в состав страны.

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