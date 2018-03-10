Путин рассказал о своем отношении к записям Трампа в Twitter

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что никогда не читал записей американского лидера Дональда Трампа в сети Twitter.

«Нет», — коротко ответил Путин на вопрос, читал ли он когда-нибудь записи своего коллеги в Twitter.

Российский президент также подтвердил, что у него нет страницы в этой сети, так как он использует «другие пути выражения своей точки зрения и реализации решений».

«Дональд (Трамп. — Ред.) — более современный человек», — отметил он.

Как уточняет «РИА Новости», на вопрос, считает ли он американского президента более колоритным человеком, Путин ответил: «Может быть».

Трамп является активным пользователем Twitter, информируя таким образом население и о важных государственных решениях.

«Я использую соцсети не потому, что мне это нравится, а потому, что это единственный способ борьбы с очень лживой и несправедливой «прессой», более известной как фейковые СМИ», — объяснял Трамп свою любовь к Twitter.

Российский лидер при этом неоднократно заявлял, что у него нет аккаунтов в социальных сетях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также рассказывал, что глава российского государства активно пользуется интернетом, хоть и не пользуется мобильным телефоном.