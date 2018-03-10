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Журналистка NBC рассказала о невозможности «перемудрить» Путина

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Российского лидера Владимира Путина невозможно «перемудрить», он очень умен и в любой компании будет самым умным человеком, заявила ведущая американского телеканала NBC Меган Келли, взявшая интервью у президента России, передает «РИА Новости».

Журналистка поделилась мнением, что можно попробовать «заставить его (Путина – Ред.) немного защищаться». Келли уточнила, что в этом интервью с российским президентом сделала такую попытку.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», – сказала она, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Президент Владимир Путин в ходе интервью NBCрассказал, в частности, что у России нет глобальных инструментов в киберпространстве, об отсутствии встреч с Дональдом Трампом до выборов в США и о том, что считает нынешнего главу Белого дома опытным человеком.

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