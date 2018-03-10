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Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин заявил, что видел свои фотографии верхом на медведе, которые распространили пользователи Сети.

«Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Он также отметил, что нормально относится к тому, что на некоторых кадрах со своего отпуска он запечатлен без футболки, так как в тот момент он «расслабляется».

«У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», – сказал российский президент.

Ранее 7 марта появились документальные кадры, на которых Путин повстречал медведя во время отдыха в одном из российских регионов. На них видно, как российский лидер стоит на деревянном мостике через реку, а неподалеку от него в воде прогуливается косолапый.

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