Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
Президент России Владимир Путин заявил, что видел свои фотографии верхом на медведе, которые распространили пользователи Сети.
«Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — сказал Путин в интервью телеканалу NBC.
Он также отметил, что нормально относится к тому, что на некоторых кадрах со своего отпуска он запечатлен без футболки, так как в тот момент он «расслабляется».
«У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», – сказал российский президент.
Ранее 7 марта появились документальные кадры, на которых Путин повстречал медведя во время отдыха в одном из российских регионов. На них видно, как российский лидер стоит на деревянном мостике через реку, а неподалеку от него в воде прогуливается косолапый.