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Путин призвал все стороны в конфликте вокруг КНДР проявлять сдержанность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия призывает все стороны в конфликте вокруг КНДР проявлять сдержанность. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я это слышал. Вы знаете нашу реакцию — мы призываем всех демонстрировать сдержанность», — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа, который назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой».

Отмечается, что интервью с российским лидером записывалось до того, как президент США Дональд Трамп согласился на личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В пятницу, 9 марта, Трамп заявил, что сделка с КНДР в случае успеха пойдет на пользу всему миру. Он отметил, что сейчас идет планирование встречи с Ким Чен Ыном, который 8 марта направил устное послание президенту США. Сообщалось, что встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

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