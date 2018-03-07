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Появились кадры встречи Путина с медведем на отдыхе в одном из регионов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Появились документальные кадры, на которых президент России Владимир Путин повстречал медведя во время отдыха в одном из российских регионов.

Часть видео была использована в документальном фильме «Миропорядок 2018», который опубликовал в соцсетях журналист Владимир Соловьев.

На кадрах запечатлен момент, как российский лидер стоит на деревянном мостике через реку, а неподалеку от него вводе прогуливается бурый медведь.

Президент указывает оператору на крупного дикого зверя, стараясь говорить тише, чтобы не спугнуть животное (1:12:00).

Ранее 7 марта сообщалось, что Владимир Путин в новом документальном фильме рассказал о своей службе в разведке в Германии и о занятиях вербовочной деятельностью.

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