Путин рекомендовал дружить с Россией

С учетом тенденций развития в мире, Россию лучше иметь в качестве союзника. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин в фильме «Миропорядок 2018».

«Если посмотреть на тенденции развития в мире, то Россию лучше бы иметь в качестве союзника», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что Россия является великой державой, а «конкурентов никто не любит». «Конкурентов надо сдерживать, но я думаю, что вдолгую мы все-таки выиграем», — выразил уверенность глава государства.

Новый документальный фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью, которые президент России дал журналисту Владимиру Соловьеву. В ленте, в частности, содержатся высказывания российского лидера относительно ядерного противостояния, американской системе власти, присоединении Крыма в России и службе в разведке в ГДР. Кроме того, Путин рассказал о серьезном обмане России Соединенными Штатами во время событий, предшествовавших перевороту на Украине в феврале 2014 года.