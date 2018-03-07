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Путин заявил о несрабатывании мультикультурной модели в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рассуждая о попытке государств Европы построить мультикультурную модель общества, президент России Владимир Путин заявил, что либерализм сдает позиции и попытка не удалась.

Об этом российский лидер сказал в документальной картине «Миропорядок 2018», передает «РИА Новости».

Путин отметил, что что-то в мультикультурной модели не устраивает людей, а что-то остается нереализованным.

«Вот эта модель, которую пытались в той же Европе построить, мультикультурнуя модель, она не только не сработала — те мои коллеги, которые недавно говорили о необходимости укрепления этой модели, сегодня говорят, что она не удалась», — заявил президент РФ.

Ранее Путин отметил, что Россия проявила некомпетентность и непонимание того, что произойдет со страной и миром после «односторонней сдачи позиций» Москвы после объединения Германии.

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