Путин указал на некомпетентность РФ после объединения Германии

Россия проявила некомпетентность и непонимание того, что произойдет со страной и миром после «односторонней сдачи позиций» Москвы, заявил в интервью для документального фильма «Миропорядок 2018» президент Владимир Путин.

РФ не только способствовала объединению Германии, но и вывела войска оттуда и из других государств Восточной Европы, отметил российский лидер. Россия надеялась, что «в связи с прекращением Варшавского договора прекратится существование и НАТО», однако этого не произошло, отметил он.

«Мы не только способствовали объединению Германии и войска оттуда вывели, мы и из других стран Восточной Европы войска вывели в ожидании, конечно, что в связи с прекращением Варшавского договора прекратится существование и НАТО или, в крайнем случае, как нам говорили в свое время, она не будет расширяться, наступят какие-то тектонические изменения в системе наших взаимоотношений», — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что под идеологическим противостоянием шла геополитическая борьба. Затем произошло расширение НАТО в направлении РФ, бомбардировки Югославии без санкций на это Совета Безопасности ООН. Позже США начали военные операции в Афганистане и Ираке, напомнил Путин.

«Ну вот вам, пожалуйста, одно за другим посыпалось как бы нежданно-негаданно, но надо было это ожидать, а мы проявили, как бы помягче выразиться, по меньшей мере некомпетентность и непонимание того, что будет со страной и миром происходить после этой нашей, я бы сказал, односторонней сдачи позиций», — заявил президент.

Ранее Путин заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы президента США, будут привлечены к ответственности только в том случае, если они нарушили российские законы.