Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета АСИ

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару, где проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила во вторник, 6 марта, пресс-служба Кремля.

«В частности, речь пойдет о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию», — цитирует ТАСС сообщение.

Позже глава страны посетит булочно-кондитерский комбинат, где встретиться с женщинами- предпринимателями в преддверии Международного женского дня.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин говорил о недопустимости пренебрежения запросами населения в сфере здравоохранения и призвал правительство в будущем направлять на эти цели не менее 4% ВВП ежегодно.