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Путин на «Уралвагонзаводе» рассказал о своих наставниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с сотрудниками «Уралвагонзавода» (УВЗ) о своих наставниках. Об этом сообщили СМИ во вторник, 6 марта.

«Очень мудрые, грамотные и порядочные люди. И я им благодарен», — сказал он.

Путин добавил, что некоторые не были оформлены наставниками, но они были ими по сути.

Кроме того, гендиректор УВЗ Александр Потапов продемонстрировал главе российского государства различные модели вагонов, которые выпускает предприятие, сообщает «РИА Новости».

14 февраля в рамках всероссийского форума «Наставник», который проходит в Москве на ВДНХ, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие практики наставничества».

В ней принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко вручил Гран-при конкурса «Наставник года» командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Его наградили за адаптацию новых работников во всех производственных подразделениях.

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