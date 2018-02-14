Кириенко наградил победителей конкурса «Лучшие практики наставничества»

В рамках всероссийского форума «Наставник», который проходит в Москве на ВДНХ, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие практики наставничества. В ней принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за организацию мероприятия, отметив, что в дни проведения форума «в павильоне ВДНХ возникла совершенно особая атмосфера добра, теплоты и взаимопомощи, потому что здесь собрались очень неравнодушные люди», передает ТАСС.

Как отмечает агентство, Кириенко вручил Гран-при конкурса «Наставник года» командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Его наградили за адаптацию новых работников во всех производственных подразделениях.

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин ранее назвал форум «Наставник» интересным и нужным мероприятием. Глава государства выражал намерение лично присутствовать на форуме, но позднее скорректировал свои планы в связи с простудой.