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Кириенко наградил победителей конкурса «Лучшие практики наставничества»

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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В рамках всероссийского форума «Наставник», который проходит в Москве на ВДНХ, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие практики наставничества. В ней принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за организацию мероприятия, отметив, что в дни проведения форума «в павильоне ВДНХ возникла совершенно особая атмосфера добра, теплоты и взаимопомощи, потому что здесь собрались очень неравнодушные люди», передает ТАСС

Как отмечает агентство, Кириенко вручил Гран-при конкурса «Наставник года» командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Его наградили за адаптацию новых работников во всех производственных подразделениях.

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин ранее назвал форум «Наставник» интересным и нужным мероприятием. Глава государства выражал намерение лично присутствовать на форуме, но позднее скорректировал свои планы в связи с простудой. 

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