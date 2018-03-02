Путин сообщил о дополнительных ассигнованиях на детские поликлиники

В 2018 году правительство выделит дополнительные средства на переоснащение детских поликлиник и отделений в больницах.

«Принято соответствующее решение о выделении дополнительных на 2018 год 10 млрд рублей для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в больницах», — сообщил президент РФ Владимир Путин на площадке V медиафорума «Правда и справедливость», организованного «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ).

Его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, в послании Федеральному собранию Путин говорил о недопустимости пренебрежения запросами населения в сфере здравоохранения и призвал правительство в будущем направлять на эти цели не менее 4% ВВП ежегодно.

Как писал портал iz.ru, глава государства ранее также сообщил, что в 2018 году кабмин выделит дополнительное финансирование на фельдшерско-акушерские пункты.