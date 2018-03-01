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Власти Москвы заявили о новых методиках диспансеризации горожан

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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В Москве создана система ежегодных осмотров жителей с использованием современного оборудования и новейших методик, сообщили в департаменте здравоохранения мэрии.

«Сейчас в каждой московской поликлинике открыто отделение профилактики, где можно пройти основную часть всех медицинских мероприятий по диспансеризации», — заявил глава ведомства Алексей Хрипун.

По его утверждению, москвичи могут пройти профилактический осмотр за 90 минут. В прошлом году диспансеризацию прошли около 1,8 млн жителей города, сообщает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сказал о необходимости развивать систему профилактической медицины.

Как  писал iz.ru, производство лекарств в России по итогам 2017 года увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 12,3% благодаря программе импортозамещения.

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