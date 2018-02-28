Медведев: российские лекарства успешно конкурируют с импортными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские лекарственные препараты успешно конкурируют с импортными аналогами.

Такое заявление Медведев сделал в тексте приветствия участникам десятого Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, который стартовал в Москве 28 февраля.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день объем производства и экспорта отечественных лекарств увеличился. Российские препараты, использующиеся при лечении сахарного диабета, ВИЧ и гепатита, достойно конкурируют с импортной продукцией.

Дмитрий Медведев отметил, что поддержка отечественной фармацевтической и медицинской промышленности, а также привлечение инвестиций и борьба с контрафактной продукцией продолжатся, сообщает ТАСС.

Также премьер добавил, что поликлиники и больницы должны обеспечиваться отечественным высокотехнологичным оборудованием и квалифицированными специалистами.