Медведев и Кадыров посетили тепличный комплекс в Грозном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник прибыл в Грозный, где в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова посетил тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг».

Сотрудники предприятия рассказали главе кабмина и главе республики о технологии выращивания овощей в тепличном комплексе. Директор Нурбек Адаев уточнил, что большинство специалистов, работающих на предприятии, — выпускники чеченских учебных заведений.

Глава правительства оценил продукцию комплекса и осмотрел линию сотрировки и упаковки овощей. «Хороший проект, продолжайте развивать», — заключил Медведев.

Премьер-министр также провел в Грозном заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).