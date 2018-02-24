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Боевую машину спецназа «Чаборз-6» представили в Грозном

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Рабочая презентация боевой машины спецназа «Чабoрз-6» состоялась в Грозном 24 февраля.

Машину разработали конструкторы Российского университета спецназа, расположенного в чеченском городе Гудермес.

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Представляя транспортное средство главе Чечни Рамзану Кадырову, его помощник, первый замначальника управления Росгвардии Даниил Мартынов заявил, что по своим боевым тактико-техническим возможностям машина превосходит американские и израильские аналоги, передает «Интерфакс».

На «Чаборз-6» установлены автоматический гранатомет АГС, два крупнокалиберных пулемета, а также имеются автоматы. Экипаж — шесть человек.

По словам Мартынова, предыдущая модель получила исключительно высокие оценки при испытаниях в районе боевых действий в Сирии.

Сборка производится в Чечне и мощности позволяют каждый месяц выпускать 15 машин.

В марте прошлого года портал iz.ru сообщал, что Чеченский завод «Чеченавто» запустил производство трехместного багги для военных «Чаборз М-3», разработанного Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании «Ф-МотoрСпорт». Вездеходы способны перевозить экипаж из трех человек и груз до 250 кг в условиях степи, пустыни и в горах.

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